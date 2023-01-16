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Фермеры Кабардино-Балкарии приступили к зимовке скота

Фермеры Кабардино-Балкарии приступили к зимовке скота

16.01.2023 | 16:05
Массовый отел на ферме только начинается, и животноводы надеются получить хороший приплод. В прошлом году на 850 коров вышло около 700 телят. Оценивают как достойный результат. Кормов на предприятии достаточно. Если взять в целом по республике, в расчете на одну условную голову заготовлено около 30 центнеров кормовых единиц – при средней потребности чуть больше 20-ти. Из общего объема, как разъяснили переработчики, большая часть уходит на производство молока жирностью 2,5 процента, которое более всего востребовано покупателями. Зимовка – настоящий экзамен для животноводов, потому что стойловый период значительно длиннее пастбищного. От его успешного проведения во многом зависит достижение целевых показателей. Главная задача – не допускать снижения продуктивности молочного стада, получать от коров здоровый приплод, выводить производство мяса на уровень рентабельности.   https://t.me/vestikbr
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