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Фермерские хозяйства, руководители которых мобилизованы, смогут продолжить участие в грантовых программах

Фермерские хозяйства, руководители которых мобилизованы, смогут продолжить участие в грантовых программах

24.11.2022 | 10:24
Фермерские хозяйства, руководители которых мобилизованы, смогут продолжить участие в грантовых программах. Необходимые для этого изменения утвердило федеральное правительство. Для сохранения ранее полученных грантов нужно, чтобы на место мобилизованного главы фермерского хозяйства был избран другой работник того же предприятия. Он автоматически станет новым получателем господдержки, которая продолжит поступать. Нововведения касаются программ “Стартап”, “Прогресс” и “Туризм” в аграрной отрасли, а также выплат на развитие семейных ферм и помощи начинающим фермерам. В Кабардино-Балкарии сейчас действуют четыре с половиной тысячи крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Свой вклад в развитие экономики вносят и 150 тысяч личных подсобных хозяйств.   https://t.me/vestikbr
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