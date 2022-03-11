Фермер из КБР обманом получил почти 3 млн рублей в виде субсидий

Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике и регионального УФСБ России в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошенничества при получении субсидий руководителем одного из крестьянских (фермерских) хозяйств, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии. Установлено, что мужчина решил воспользоваться предоставлением субсидий на возмещение за счёт средств республиканского бюджета части затрат работодателей, связанных с профессиональным обучением, дополнительным профессиональным образованием и стажировкой граждан, принимаемых на постоянную работу. Для получения выплат в период с октября по декабрь 2018 года он изготовил фиктивные документы, свидетельствующие о приёме на работу в возглавляемую им организацию 50 работников, выдачи им заработной платы, а также проведении обучения и стажировки. На основании подложных документов на расчётный счёт предприятия, принадлежащего злоумышленнику, были перечислены более 2,9 миллиона рублей. Следственной частью СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.