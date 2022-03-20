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Фейк: журналист Дмитрий Гордон сообщил о создании на территории России фильтрационных лагерей для украинцев

Фейк: журналист Дмитрий Гордон сообщил о создании на территории России фильтрационных лагерей для украинцев

20.03.2022 | 12:08
Журналист Дмитрий Гордон сообщил о создании на территории России фильтрационных лагерей для украинцев. По его словам, там над людьми якобы издеваются и подвергают пыткам, сообщает сайт войнасфейками.рф. Как на самом деле Украинская пропаганда выдает за доказательство существования «фильтрационных лагерей» фотографии, сделанные на выезде из Мариуполя. На них бойцы ДНР осматривают мужчин с татуировками — по наличию определенных изображений можно понять, состоял ли человек в националистическом формировании. На самом деле самый настоящий концлагерь устроила СБУ в аэропорту Мариуполя. Это так называемая «библиотека», где людей действительно пытали и калечили. О тайной тюрьме рассказал журналистам бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. Кстати, накануне мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль ДНР, концлагерь уничтожен, факты пыток националистами уже расследует СК РФ.
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