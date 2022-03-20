Фейк: жизненно важные лекарства очень скоро исчезнут с полок российских аптек

В СМИ появляются сообщения, что якобы европейские фармкомпании практически прекратили поставки, запасов препаратов в стране хватит максимум на 3-6 месяцев, сообщает сайт войнасфейками.рф. Как на самом деле Дефицит лекарств России не грозит. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, поставки жизненно важных препаратов обеспечиваются полностью — зарубежные компании это подтверждают. Все производители продолжают работу, скачков цен на лекарства нет. Добавим, что компании, которые выпускают медицинские изделия, сегодня не могут приостанавливать или прекращать свою деятельность без уведомления властей. Эта мера как раз и вводится для того, чтобы не допустить дефицита на фармакологическом рынке страны.