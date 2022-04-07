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Фейк: жителей Белгорода приглашают копать окопы за еду

Фейк: жителей Белгорода приглашают копать окопы за еду

07.04.2022 | 18:22

Жителей Белгорода приглашают копать окопы за еду. Сообщения с приглашением принять участие в земляных работах стали приходить на телефоны и электронные почты белгородцев, сообщает сайт войнасфейками.рф.

Сообщения приходят с украинских номеров и с фейковых электронных адресов от имени горадминистрации. На официальном сайте городской администрации Белгорода нет никакой информации о подобном мероприятии. Фейк распространяется для провоцирования панических настроений среди мирных жителей. «Дорогие друзья, горожане, я очень прошу вас легче и по возможности с юмором относиться к той информационной атаке, которой мы подверглись. Фейковые сообщения практически всегда можно определить и без экспертов, если страх не застилает глаза. Ориентируйтесь только на проверенные источники» - прокомментировал ситуацию мэр Белгорода Антон Иванов в своем официальном телеграм-канале.
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