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Фейк: Зеленский обвинил Россию в ударах по религиозным сооружениям

Фейк: Зеленский обвинил Россию в ударах по религиозным сооружениям

30.03.2022 | 16:34
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с видеообращением к израильскому Кнессету, обвинил Россию в ударах по городу Умань Черкасской области, причем атаковались якобы даже религиозные сооружения. Такие сообщения распространялись в СМИ, сообщает сайт войнасфейками.рф. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, в нарушение международного гуманитарного права украинские военнослужащие используют объекты культа в качестве укреплений. Например, синагогу, расположенную на Шоссейном переулке. На сделанных 21 марта снимках (буквально на следующий день после выступления Зеленского) прекрасно видно формирование на территории синагоги двух колонн с националистами. Оружие и боеприпасы ВСУ загрузили в самосвалы под видом строительного мусора. Кроме того, для перевозки личного состава они используют школьные автобусы. Все это говорит не только о нарушении гуманитарных норм, но и просто норм морали. Ранее Зеленский заявил, что российские ракеты повредили Бабий Яр. Это тоже оказалось фейком: израильский журналист Рон Бен Ишай обследовал всю территорию мемориала и сообщил, что комплекс не пострадал, никаких разрушений там нет.
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