Фейк: Зеленский находится в Киеве

Зеленский находится в Киеве - команда президента Украины попыталась доказать это с помощью очередного видеоролика, сообщает сайт. Похоже, один и тот же фон для роликов, на котором не меняются ни время суток, ни освещение, ни детали пейзажа становится фирменнымфейков от команды Зеленского, которого уже давно нет в Киеве. Даже неспециалисту прекрасно видно, что фигура Зеленского «наложена» на задник. Слишком отличаются освещение и качество записи этих двух элементов. При движении говорящего вокруг фигуры возникает характерный «нимб». Кроме того, в записи нет абсолютно никаких интершумов - хотя бы звуковых помех от ветра, который, судя по развевающемуся флагу, дует довольно ощутимо. В этот раз авторы ролика решили отказаться от фигуры движущегося солдата,в двух прошлых видеообращениях, но фон остался прежним. Если бы Зеленский действительно находился в Киеве, он мог бы с легкостью доказать это, записав видео в другое время суток или хотя бы с другого ракурса. Но этого не происходит.