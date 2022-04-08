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Фейк: Зеленский находится в Киеве

Фейк: Зеленский находится в Киеве

08.04.2022 | 14:27

07/04/2022
Serviço de Imprensa da Presidência da Ucrânia/via Reuters TV/Divulgação via REUTERS

Зеленский находится в Киеве - команда президента Украины попыталась доказать это с помощью очередного видеоролика, сообщает сайт войнасфейками.рф. Похоже, один и тот же фон для роликов, на котором не меняются ни время суток, ни освещение, ни детали пейзажа становится фирменным знаком фейков от команды Зеленского, которого уже давно нет в Киеве. Даже неспециалисту прекрасно видно, что фигура Зеленского «наложена» на задник. Слишком отличаются освещение и качество записи этих двух элементов. При движении говорящего вокруг фигуры возникает характерный «нимб». Кроме того, в записи нет абсолютно никаких интершумов - хотя бы звуковых помех от ветра, который, судя по развевающемуся флагу, дует довольно ощутимо. В этот раз авторы ролика решили отказаться от фигуры движущегося солдата, как это было в двух прошлых видеообращениях, но фон остался прежним. Если бы Зеленский действительно находился в Киеве, он мог бы с легкостью доказать это, записав видео в другое время суток или хотя бы с другого ракурса. Но этого не происходит.
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