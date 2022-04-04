Западные СМИ не подвергаются цензуре и ведут объективную и беспристрастную оценку ситуации на Украине, сообщает сайт. Ярчайшим примером проявления цензуры в СМИ можно считать факт удаления частис Владимиром Зеленским. Примечательно, что из общего доступа была вырезана, где президент Украины на вопрос журналиста о пытках военнопленных батальоном «Азов», отвечает – «Они такие, какие они есть». Также Зеленский признает, что члены батальона нарушали закон. Сейчас на официальном канале Fox News можно найти тольковариант интервью, где этот вопрос даже не поднимается. Напомним, что националистический батальон «Азов» также ответственен за две крупнейшие провокации со стороны ВСУ – «Мариупольский» и «Мариупольский».