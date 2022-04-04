Фейк: западные СМИ не подвергаются цензуре ситуации на Украине

Западные СМИ не подвергаются цензуре и ведут объективную и беспристрастную оценку ситуации на Украине, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Ярчайшим примером проявления цензуры в СМИ можно считать факт удаления части интервью
с Владимиром Зеленским. Примечательно, что из общего доступа была вырезана часть
, где президент Украины на вопрос журналиста о пытках военнопленных батальоном «Азов», отвечает – «Они такие, какие они есть».
Также Зеленский признает, что члены батальона нарушали закон. Сейчас на официальном канале Fox News можно найти только обрезанный
вариант интервью, где этот вопрос даже не поднимается.
Напомним, что националистический батальон «Азов» также ответственен за две крупнейшие провокации со стороны ВСУ – «Мариупольский роддом
» и «Мариупольский драмтеатр
».