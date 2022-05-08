Фейк: за участие в «Бессмертном полку» предлагают деньги

Россиян заманивают на акцию «Бессмертный полк» денежными выплатами. Информацию распространяют украинские телеграм-каналы, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Все объявления выглядят как неумелая попытка собрать данные местных жителей для дальнейшего использования. От участников требуется заполнить форму с личными данными, приложить фотографию и указать контактный телефон. Для получения денег требуется дополнительно подтвердить свое участие фотографией и меткой геолокации, что уже дает достаточно информации для дальнейшего использования мошенниками
в самых разных сферах.
Подобные фейки появляются
уже не в первый раз. Схема и цель всегда одна - собрать максимально возможное количество данных и одновременно с этим попытаться дискредитировать саму акцию памяти ветеранов. Стиль оформления подобных провокаций неизменно остается на низком уровне. Обилие эмодзи делают текст неудобным для прочтения, но ярким для визуального восприятия. Отсутствие конкретных данных о месте сбора, координаторах или механизме оплаты также не внушает доверия. Например, в посте, распространяемом в Брянской области, предлагают присылать данные по СМС на московский номер.
«Бессмертный полк»
- международная акция, направленная на сохранение личной памяти о поколении героев Великой Отечественной Войны. Она появилась еще в 2012 году и за эти годы охватила 80 государств и территорий. Каждый год с плакатами родственников на шествие по всему миру выходят миллионы людей. Так в одном только Петербурге в 2019 году в акции
приняли участие более 1 млн человек.