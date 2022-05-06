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Фейк: японские исследователи создают цифровую карту ущерба, нанесенного Украине

Фейк: японские исследователи создают цифровую карту ущерба, нанесенного Украине

06.05.2022 | 10:48
Японские исследователи создают цифровую карту ущерба, нанесенного Украине. Крупные пожары возникли один за другим в нескольких городах Луганской области из-за обстрелов ВС РФ. Такие сообщения появляются в СМИ, сообщает сайт войнасфейками.рф. Действия российских военнослужащих в очередной раз пытаются очернить. Согласно карте, немалая часть разрушений в ЛНР приходится на Попасную. Однако именно в этом населенном пункте ВСУ при отступлении разбомбили целые районы, где раньше находились их позиции. Прикрываемые «живым щитом». Излюбленная тактика украинских военных и боевиков нацбатов - занимать дома мирных жителей и социальные объекты, чтобы обустраивать там огневые точки. Попасная исключением не стала, город фактически превратили в укрепрайон. Местные жители также неоднократно говорили о регулярных обстрелах домов со стороны украинских войск. Украинская сторона любит заявлять о разрушении гражданской инфраструктуры российскими военными, но эти данные оказываются недостоверными. Так было с обстрелом подразделения Красного Креста в Мариуполе или разрушением дома престарелых в Кременной.
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