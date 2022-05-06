Фейк: японские исследователи создают цифровую карту ущерба, нанесенного Украине

Японские исследователи создают цифровую карту ущерба, нанесенного Украине. Крупные пожары возникли один за другим в нескольких городах Луганской области из-за обстрелов ВС РФ. Такие сообщения появляются в СМИ, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Действия российских военнослужащих в очередной раз пытаются очернить. Согласно карте, немалая часть разрушений в ЛНР приходится на Попасную. Однако именно в этом населенном пункте ВСУ при отступлении разбомбили
целые районы, где раньше находились их позиции. Прикрываемые «живым щитом».
Излюбленная тактика
украинских военных и боевиков нацбатов - занимать дома мирных жителей и социальные объекты, чтобы обустраивать там огневые точки. Попасная исключением не стала, город фактически превратили в укрепрайон
. Местные жители также неоднократно говорили о регулярных обстрелах
домов со стороны украинских войск.
Украинская сторона любит заявлять о разрушении гражданской инфраструктуры российскими военными, но эти данные оказываются недостоверными. Так было с обстрелом
подразделения Красного Креста в Мариуполе или разрушением
дома престарелых в Кременной.