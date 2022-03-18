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Фейк: взрывы в Воронежской области

Фейк: взрывы в Воронежской области

18.03.2022 | 16:27
В пабликах и тг-каналах Павловского, Россошанского и Богучарского районов Воронежской области пишут о сильных взрывах сегодня утром. Также появляются аудиозаписи в чатах, где говорят, что якобы российские ПВО сбили украинские ракеты, которые летели на аэродром в Бутурлиновке, сообщает сайт войнасфейками.рф. Как на самом деле В правительстве Воронежской области официально заявили, что распространение этой информации - провокация. Цель таких постов - дестабилизировать обстановку на местах. Авторы постов о взрывах никак не подтверждают данные. Власти, МЧС и правоохранительные органы заверяют, что ситуация «продолжает оставаться контролируемой, прогнозируемой и спокойной».
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