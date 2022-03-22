Фейк: взрывы в Белгороде

Белгородцы проснулись от взрывов в разных частях города. В ряде телеграм-каналов сообщили, что это следствие работы системы ПВО по украинским ракетам, сообщает сайт войнасфейками.рф. Нет ни одного реального свидетельства, подтверждающего факт обстрела Белгородской области со стороны Украины. Скорее всего, на видео попала работа системы ПВО по разведывательному беспилотному летательному аппарату, который залетел на территорию России. В случае, если бы действительно была сбита ракета (например, «Точка У»), в небе было бы видно инверсионные следы, а на землю посыпались бы осколки.