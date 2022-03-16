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Фейк: Выехать из России становится все сложнее

Фейк: Выехать из России становится все сложнее

16.03.2022 | 16:58
В телеграм-каналах сообщается о случаях отказа выпускать за границу россиян призывного возраста на пограничных пунктах и в российских аэропортах на международных направлениях, сообщает сайт войнасфейками.рф. Сухопутные границы России с рядом стран до сих пор закрыты из-за ковидных ограничений. В то же время, уже открыты границы с восемью странами: взаимно сняты ковид-ограничения на авиаперелеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран, запущены новые рейсы в Стамбул. Онлайн-сервис «Госуслуги» продолжает беспрепятственно оформлять загранпаспорта для граждан РФ, а мобилизация в России не объявлена и не планируется. Ранее МИД РФ опровергал слухи о запрете на выезд россиян без разрешительных документов. Мы также разоблачали новости на эту тему в нашем канале.
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