Фейк: ВСУ заняли село Середа Белгородской области

ВСУ заняли село Середа Белгородской области, боевики заняли территорию Середнянской начальной школы №2, количество погибших уточняется, пишут в сомнительных телеграм-каналах, ссылаясь на Лентач, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Середа хоть и находится практически на границе с Украиной, но ни о каком вторжении украинских военных и речи не идет, что подтвердил
глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, который ежедневно объезжает приграничные территории и общается с местными жителями.
К тому же, у создателей фейка как всегда плохо с фактчекингом, в Середе действительно есть начальная школа-детский сад, но всего одна, соответственно, о школе №2 не может идти и речи.
Ну и последнее, конечно, такого поста на Лентаче не выходило, пост является подделкой.