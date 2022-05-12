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Фейк: ВСУ заняли село Середа Белгородской области

Фейк: ВСУ заняли село Середа Белгородской области

12.05.2022 | 16:01
ВСУ заняли село Середа Белгородской области, боевики заняли территорию Середнянской начальной школы №2, количество погибших уточняется, пишут в сомнительных телеграм-каналах, ссылаясь на Лентач, сообщает сайт войнасфейками.рф. Середа хоть и находится практически на границе с Украиной, но ни о каком вторжении украинских военных и речи не идет, что подтвердил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, который ежедневно объезжает приграничные территории и общается с местными жителями. К тому же, у создателей фейка как всегда плохо с фактчекингом, в Середе действительно есть начальная школа-детский сад, но всего одна, соответственно, о школе №2 не может идти и речи. Ну и последнее, конечно, такого поста на Лентаче не выходило, пост является подделкой.
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