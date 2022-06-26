Фейк: ВС РФ нанесли удар по мирным объектам в Киеве

ВС РФ нанесли удар по мирным объектам в Киеве, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф. Украинские источники говорят исключительно об ударе по жилой девятиэтажке. Однако не указывают, что именно за этим домом находится оборонный завод «Артем», на котором производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и снаряды для артиллерии. На фото видно, что прилетело по цехам завода. Именно он, как объект военной инфраструктуры, был целью, и по нему уже наносили удар в апреле. Тогда украинские СМИ тоже говорили об ударе по жилому дому - абсолютно по той же схеме, что и в этот раз. Факты повреждений завода говорят о том, что удар был направлен именно на «Артем», а в девятиэтажку попала ракета ПВО, как это было, например, в Одессе или в Киеве. Каналы публикуют видео, как ракета ПВО падает в жилые массивы. На фото с разрушениями дома видно, что повреждения не только сверху, но и снизу жилого здания, что также подтверждает версию о падении. При этом ракета МО попадает точно в цеха завода «Артем».