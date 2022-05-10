Фейк: воздушную часть парада Победы в России отменили из-за неисправности

Воздушную часть парада Победы в России отменили из-за неисправности «самолета Судного дня». Об этом сообщают украинские телеграм-каналы, информирует сайт войнасфейками.рф
.
Воздушная часть парада не состоялась из-за плохой погоды, причем, отменили ее не только в Москве
, но и в других городах. Например, в Санкт-Петербурге
, Самаре
, Калининграде
и Ростове-на-Дону
.
Низкая видимость на аэродромах взлета не позволила задействовать авиационные экипажи.
Зато в Нижнем Новгороде воздушная часть парада состоялась
, что никак не вяжется с доводом о неисправности «самолета Судного дня», как причины отмены пролета авиационных групп.