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Фейк: воздушную часть парада Победы в России отменили из-за неисправности

Фейк: воздушную часть парада Победы в России отменили из-за неисправности

10.05.2022 | 15:40
Воздушную часть парада Победы в России отменили из-за неисправности «самолета Судного дня». Об этом сообщают украинские телеграм-каналы, информирует сайт войнасфейками.рф. Воздушная часть парада не состоялась из-за плохой погоды, причем, отменили ее не только в Москве, но и в других городах. Например, в Санкт-ПетербургеСамареКалининграде и Ростове-на-Дону. Низкая видимость на аэродромах взлета не позволила задействовать авиационные экипажи. Зато в Нижнем Новгороде воздушная часть парада состоялась, что никак не вяжется с доводом о неисправности «самолета Судного дня», как причины отмены пролета авиационных групп.
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