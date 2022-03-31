Фейк: вооруженные силы России ведут огонь по домам мирных жителей Мариуполя

Вооруженные силы России ведут огонь по домам мирных жителей Мариуполя и сами снимают свое преступление на видео, сообщает сайт войнасфейками.рф.
Украинские тг-каналы используют видео, снятое для канала
военным корреспондентом Андреем Филатовым, но упускают важные детали. В доме, который обстреливает танк, оборудовали огневую точку боевики «Азова». Есть снайпер и РПГ.
Это в очередной раз подтверждает факт, что бойцы Украинской армии используют объекты мирной инфраструктуры, дома местных жителей и самих мирных людей, как "живой щит". Об этом заявляло МО РФ и даже западные СМИ.
Любые объекты, используемые военными силами противника, становятся законной целью для атаки, согласно Нормам международного права, регулирующим ведение военных действий.