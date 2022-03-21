Фейк: военкоматы объявили допнабор контрактников

В российских военкоматах стали появляться объявления о наборе граждан для несения комендантской службы на территории Украины. Рассматриваются кандидаты в возрасте от 41 до 55 лет. Такие сообщения распространяют украинские телеграм-каналы, сообщает сайт войнасфейками.рф. Подобные объявления - очередной пропагандистский вброс. В Вооруженных силах РФ не заключают трудовых договоров (и тем более не занимаются расчетами в долларах). Заключением контрактов для прохождения службы в ВС РФ занимаются не военкоматы, а пункты отбора на контрактную службу. Задача военного комиссариата - не отбирать добровольцев, а вести учет граждан, подлежащих призыву, и находящихся в запасе. Категория граждан 55-60 лет - непризывная. В 55 лет наступает предельный возраст для нахождения на военной службе для рядового, сержантского и офицерского состава (старшие и высшие офицеры - исключение, но они явно не будет нести комендантскую службу). Согласно действующему в России закону, поступить на военную службу по контракту можно только до 40 лет.