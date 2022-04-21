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Фейк: Владимир Путин заявил, что «Россия за эти 8 лет слишком сильно разрушила Крым и Луганск»

Фейк: Владимир Путин заявил, что «Россия за эти 8 лет слишком сильно разрушила Крым и Луганск»

21.04.2022 | 12:30
Владимир Путин заявил, что «Россия за эти 8лет слишком сильно разрушила Крым и Луганск». Украинские телеграм-каналы утверждают, что президента цитирует издание Readovka, сообщает сайт войнасфейками.рф. Это неумелый украинский фотошоп: в заголовке даже «потеряли» пробел между цифрой 8 и словом «лет» (мы привели цитату в разделе «О чём фейк:»). Оригинальный заголовок: «К сожалению, за эти годы ситуация в Луганске изменилась в худшую сторону, в отличие от Крыма - Путин». Об этом сообщает сама Readovka. Украинские каналы утверждают, что после этого пост был удален, но это не так: он доступен. Текст действительно редактировался, но менялся исключительно порядок слов, такое вполне возможно при оперативном режиме работы новостного телеграм-канала. В том, что Владимир Путин ничего подобного не говорил, можно убедиться, посмотрев оригинальное видео.
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