Фейк: Владимир Путин заявил, что «Россия за эти 8 лет слишком сильно разрушила Крым и Луганск»

Владимир Путин заявил, что «Россия за эти 8лет слишком сильно разрушила Крым и Луганск». Украинские телеграм-каналы утверждают, что президента цитирует издание Readovka, сообщает сайт. Это неумелый украинский фотошоп: в заголовке даже «потеряли» пробел между цифрой 8 и словом «лет» (мы привели цитату в разделе «О чём фейк:»). Оригинальный заголовок: «К сожалению, за эти годы ситуация в Луганске изменилась в худшую сторону, в отличие от Крыма - Путин». Об этомсама Readovka. Украинские каналы утверждают, что после этого пост был удален, но это не так: он. Текст действительно редактировался, но менялся исключительно порядок слов, такое вполне возможно при оперативном режиме работы новостного телеграм-канала. В том, что Владимир Путин ничего подобного не говорил, можно убедиться, посмотрев