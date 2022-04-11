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Фейк: весенний призыв в этом году проходит в ускоренном режиме

Фейк: весенний призыв в этом году проходит в ускоренном режиме

11.04.2022 | 14:19
Весенний призыв в этом году проходит в ускоренном режиме, поэтому необходимо самостоятельно явиться в военкомат. Об этом россиянам сообщает телефонный бот, информирует сайт войнасфейками.рф. Это – очередная волна провокаций, направленных на создание паники. Все звонки совершаются с американских номеров, начинающихся с +1 и не имеют никакого отношения ни к России, ни к военкоматам. В конце марта аналогичные звонки поступали с территории Украины. Тогда Минобороны РФ опровергло информацию о вызове россиян в военные комиссариаты. В ведомстве подчеркнули, что призывать резервистов для участия в спецоперации МО не планирует. А что касается весеннего призыва, то в этом году он пройдет в штатном режиме. Как заявил глава МО РФ Сергей Шойгу, этой весной призовут только 134,5 тысячи юношей - это меньше, чем год назад. Срочников и резервистов для участия в спецоперации привлекать не будут.
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