Фейк: весенний призыв в этом году проходит в ускоренном режиме

Весенний призыв в этом году проходит в ускоренном режиме, поэтому необходимо самостоятельно явиться в военкомат. Об этом россиянам сообщает телефонный бот, информирует сайт. Это – очередная волна провокаций, направленных на создание паники. Все звонки совершаются с американских номеров, начинающихся с +1 и не имеют никакого отношения ни к России, ни к военкоматам. В конце марта аналогичные звонки поступали с территории Украины. Тогда Минобороны РФинформацию о вызове россиян в военные комиссариаты. В ведомстве подчеркнули, что призывать резервистов для участия в спецоперации МО не планирует. А что касается весеннего призыва, то в этом году он пройдет в штатном режиме. Как заявил глава МО РФ Сергей Шойгу, этой веснойтолько 134,5 тысячи юношей - это меньше, чем год назад. Срочников и резервистов для участия в спецоперации привлекать не будут.