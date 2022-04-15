Фейк: в Запорожье и городе Энергодаре начали работу отделения Сбербанка

В Запорожье и городе Энергодаре начали работу отделения Сбербанка. Такая информация появляется в социальных сетях, сообщает сайт. В пресс-службе финансовой организации эти сообщения, пояснив, что на видео - одно из старых отделений. Эксперты не исключают, что Сбербанк на фоне санкций Западазайти в Крым и Севастополь. Однако это потребует определенных денежных вложений: необходимо найти офисы, нанять персонал. Но так или иначе перспектива вполне реальна. Как и дляроссийских банков, например, для ВТБ и «Промсвязьбанка». Об этом неоднократнопрезидент, призвав игроков рынка начать спокойно работать в Крыму.