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Фейк: в Запорожье и городе Энергодаре начали работу отделения Сбербанка

Фейк: в Запорожье и городе Энергодаре начали работу отделения Сбербанка

15.04.2022 | 14:50
В Запорожье и городе Энергодаре начали работу отделения Сбербанка. Такая информация появляется в социальных сетях, сообщает сайт войнасфейками.рф. В пресс-службе финансовой организации эти сообщения опровергли, пояснив, что на видео - одно из старых отделений. Эксперты не исключают, что Сбербанк на фоне санкций Запада может зайти в Крым и Севастополь. Однако это потребует определенных денежных вложений: необходимо найти офисы, нанять персонал. Но так или иначе перспектива вполне реальна. Как и для других российских банков, например, для ВТБ и «Промсвязьбанка». Об этом неоднократно говорил президент, призвав игроков рынка начать спокойно работать в Крыму.
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