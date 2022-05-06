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Фейк: в The Times появилась статья за авторством премьер-министра Ливии Фатхи Башага

Фейк: в The Times появилась статья за авторством премьер-министра Ливии Фатхи Башага

06.05.2022 | 16:10
В The Times появилась статья за авторством премьер-министра Ливии Фатхи Башага, в материале рассказывается о том, как Ливия хочет поддержать Великобританию против России, сообщает сайт войнасфейками.рф. Интервью оказалось фейком. В статье Фатхи Башага якобы заявляет о готовности ливийцев сопротивляться присутствию российских военнослужащих и о готовности сформировать стратегическое партнерство с Великобританией. На самом деле премьер-министр Ливии не давал такого интервью. Об этом он написал в своем Твиттере на следующий день. «Я был удивлен статьей, приписываемой мне, опубликованной в английской газете The Times. Надеюсь, что эта старое и уважаемое издание проверит факты, чтобы не быть причастным к публикации ложных статей», -написал политик. Иронично, что буквально за день до публикации интервью Фатхи Башага высказал уважение к нелегкому труду журналистов в сфере освещения истины. «По случаю Всемирного дня свободы печати я приветствую и ценю всех журналистов, которые прилагают двойные усилия для укрепления права граждан на доступ к информации и милосердия к тем, кто погиб в поисках истины и искупления послания пера.» — написал он.
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