Фейк: в The Times появилась статья за авторством премьер-министра Ливии Фатхи Башага

В The Times
появилась статья за авторством премьер-министра Ливии Фатхи Башага, в материале рассказывается о том, как Ливия хочет поддержать Великобританию против России, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Интервью оказалось фейком. В статье Фатхи Башага
якобы заявляет о готовности ливийцев сопротивляться присутствию российских военнослужащих и о готовности сформировать стратегическое партнерство с Великобританией.
На самом деле премьер-министр Ливии не давал такого интервью. Об этом он написал в своем Твиттере на следующий день.
«Я был удивлен статьей, приписываемой мне, опубликованной в английской газете The Times. Надеюсь, что эта старое и уважаемое издание проверит факты, чтобы не быть причастным к публикации ложных статей», -написал политик.
Иронично, что буквально за день до публикации интервью Фатхи Башага высказал
уважение к нелегкому труду журналистов в сфере освещения истины.
«По случаю Всемирного дня свободы печати я приветствую и ценю всех журналистов, которые прилагают двойные усилия для укрепления права граждан на доступ к информации и милосердия к тем, кто погиб в поисках истины и искупления послания пера.» — написал он.