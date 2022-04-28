Фейк: В телеграм-каналах появились фото объявлений на столбах, где написано о наборе контрактников для участия в спецоперации на Украине

В телеграм-каналах появились фото объявлений на столбах, где написано о наборе контрактников для участия в спецоперации на Украине. Также в листовке обещают решить проблемы с кредитами, сообщает сайт войнасфейками.рф
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Это фейк, при наборе военнослужащих по контракту не расклеивают листовки на улицах. Процедура утверждена Министерством обороны и строго регламентирована
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Стоит отметить, что набор контрактников велся до спецоперации и будет вестись и после. Это рядовая процедура. Номера пунктов наборов всегда стационарные, их можно узнать в военном комиссариате. В условиях контрактов, которые зафиксированы в правовых документах, нет пункта «освобождение от долгов», а уровень заработной платы зависит от звания и должности.
Подобного рода фейки часто распространяются в различных тг-канал и группах в соцсетях. Такая информация неоднократно была опровергнута
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