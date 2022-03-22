СМИ распространяется информация, что якобы российские военные готовы применить химоружие. Президент Джо Байден заверил, что «Москва заплатит слишком высокую цену», сообщает сайт войнасфейками.рф. В Белом доме совершенно игнорируют тот факт, что последняя капля боевых отравляющих веществ, хранившихся на территории нашей страны, была уничтожена еще в 2017 году. Чего нельзя сказать о США и их сети биолабораторий, которые они активно создавали на Украине. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал, что заявления Вашингтона о якобы имеющихся у России планах применить на Украине химическое и биологическое оружие — это злонамеренные инсинуации. «Москва не располагает этими видами оружия», - добавил дипломат.