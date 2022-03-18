Фейк: В России в скором времени отменят мораторий на смертную казнь

В телеграм-каналах распространяется информация, что якобы многие поддержали инициативу об отмене моратория на смертную казнь, выдвинутую фракцией ЛДПР в связи с уходом России из Совета Европы и «скидыванием оков чуждых ценностей», сообщает сайт войнасфейками.рф. Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов заявил, что возврат к смертной казни в нашей стране вряд ли возможен. Он отметил, что политические партии могут делать какие угодно заявления, особенно в период, когда нужно повышать рейтинг. «О референдуме есть процедуры, прописанные, как он организуется и проводится. Можно заявить что угодно, но организовать - это уже другой вопрос», - сказал Точенов. Добавим, что отмена смертной казни - прерогатива Конституционного суда, который не связан никакими конвенциями. Участие или неучастие России в Совете Европы и других международных организация не играет для принятия решения КС никакой роли.