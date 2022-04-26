Фейк: в России с постамента сняли танк, чтобы отправить на Украину

В России с постамента сняли танк, чтобы отправить на Украину. Об этом сообщает внештатный советник МВД Украины Антон Геращенко и украинские СМИ, информирует сайт войнасфейками.рф
.
Это - фейк
. Его главным героем стал танк Т-34, который стоит на постаменте в Кемерово недалеко от кадетского президентского училища. Эта боевая машина была найдена поисковиками в районе деревни Ловец Псковской области. Танк отреставрировали, и водрузили на постамент. Весной его оттуда снимают, чтобы провести техобслуживание для участия в параде.
На видеозапись наложили
новую озвучку и запустили фейк в сеть. Украинская пропаганда показывает подобные фейки даже в телевизионном эфире.
Мы уже писали о том, что журналисты выдавали крушение
вертолета Ми-28, которое произошло в 2015 году, за «кадры падения подбитого украинскими войсками российского вертолета».
Геращенко известен распространением нелепой и фейковой информации. Например, он неоднократно сообщал
, якобы, новости, основанные на публикациях сатирического издания «Панорама».