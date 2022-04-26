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Фейк: в России с постамента сняли танк, чтобы отправить на Украину

Фейк: в России с постамента сняли танк, чтобы отправить на Украину

26.04.2022 | 12:40
В России с постамента сняли танк, чтобы отправить на Украину. Об этом сообщает внештатный советник МВД Украины Антон Геращенко и украинские СМИ, информирует сайт войнасфейками.рф. Это - фейк. Его главным героем стал танк Т-34, который стоит на постаменте в Кемерово недалеко от кадетского президентского училища. Эта боевая машина была найдена поисковиками в районе деревни Ловец Псковской области. Танк отреставрировали, и водрузили на постамент. Весной его оттуда снимают, чтобы провести техобслуживание для участия в параде. На видеозапись наложили новую озвучку и запустили фейк в сеть. Украинская пропаганда показывает подобные фейки даже в телевизионном эфире. Мы уже писали о том, что журналисты выдавали крушение вертолета Ми-28, которое произошло в 2015 году, за «кадры падения подбитого украинскими войсками российского вертолета». Геращенко известен распространением нелепой и фейковой информации. Например, он неоднократно сообщал, якобы, новости, основанные на публикациях сатирического издания «Панорама».
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