Фейк: в России начался голод

В России начался голод. Канал CNN выпустил сюжет о бедственном состоянии экономики страны, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Сюжет - попытка западных СМИ отвлечь внимание от внутренних проблем и одновременно доказать действенность введенных против России санкций.
Авторы сюжета демонстрируют несколько банок тушенки
с антикражными бирками и очередь за сахаром
в Саратове
. Снимки сделаны во время ажиотажа
на продукты питания, спровоцированного слухами. В качестве эксперта по этому вопросу выступает Мэтью Ченс
, который работает в CNN в качестве одного из старших международных корреспондентов. Он высказался о скором коллапсе российской экономики.
Эти тезисы опровергает
Минпромторг. Взрывной спрос на ряд товаров вызвал перебои в каналах доставки, но в стране сформирован долгосрочный запас социально значимых товаров. Дефицита в розничной торговле не ожидается.
Об обеспеченности России зерном, растительным маслом, рыбой и мясом также высказывался
Михаил Мишустин.
Также в сюжете упоминается дефицит лекарств. В своё время он тоже был спровоцирован слухами
, а сегодня введены
меры поддержки фармацевтической отрасли. Теперь процедуру регистрации иностранных лекарств ускорят и упростят.
При этом экономическая ситуация в странах Запада заметно ухудшается. Гражданам советуют
ходить в свитерах и снижать температуру дома для экономии энергоресурсов. Повышаются
цены на бензин, продукты и коммунальные услуги.