В России начался голод. Канал CNN выпустил сюжет о бедственном состоянии экономики страны, сообщает сайт. Сюжет - попытка западных СМИ отвлечь внимание от внутренних проблем и одновременно доказать действенность введенных против России санкций. Авторы сюжета демонстрируют несколькос антикражными бирками и. Снимки сделаны во времяна продукты питания, спровоцированного слухами. В качестве эксперта по этому вопросу выступает, который работает в CNN в качестве одного из старших международных корреспондентов. Он высказался о скором коллапсе российской экономики. Эти тезисыМинпромторг. Взрывной спрос на ряд товаров вызвал перебои в каналах доставки, но в стране сформирован долгосрочный запас социально значимых товаров. Дефицита в розничной торговле не ожидается. Об обеспеченности России зерном, растительным маслом, рыбой и мясом такжеМихаил Мишустин. Также в сюжете упоминается дефицит лекарств. В своё время он тоже был спровоцирован, а сегоднямеры поддержки фармацевтической отрасли. Теперь процедуру регистрации иностранных лекарств ускорят и упростят. При этом экономическая ситуация в странах Запада заметно ухудшается. Гражданамходить в свитерах и снижать температуру дома для экономии энергоресурсов.цены на бензин, продукты и коммунальные услуги.