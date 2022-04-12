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Фейк: в России начался голод

Фейк: в России начался голод

12.04.2022 | 14:54
В России начался голод. Канал CNN выпустил сюжет о бедственном состоянии экономики страны, сообщает сайт войнасфейками.рф. Сюжет - попытка западных СМИ отвлечь внимание от внутренних проблем и одновременно доказать действенность введенных против России санкций. Авторы сюжета демонстрируют несколько банок тушенки с антикражными бирками и очередь за сахаром в Саратове. Снимки сделаны во время ажиотажа на продукты питания, спровоцированного слухами. В качестве эксперта по этому вопросу выступает Мэтью Ченс, который работает в CNN в качестве одного из старших международных корреспондентов. Он высказался о скором коллапсе российской экономики. Эти тезисы опровергает Минпромторг. Взрывной спрос на ряд товаров вызвал перебои в каналах доставки, но в стране сформирован долгосрочный запас социально значимых товаров. Дефицита в розничной торговле не ожидается. Об обеспеченности России зерном, растительным маслом, рыбой и мясом также высказывался Михаил Мишустин. Также в сюжете упоминается дефицит лекарств. В своё время он тоже был спровоцирован слухами, а сегодня введены меры поддержки фармацевтической отрасли. Теперь процедуру регистрации иностранных лекарств ускорят и упростят. При этом экономическая ситуация в странах Запада заметно ухудшается. Гражданам советуют ходить в свитерах и снижать температуру дома для экономии энергоресурсов. Повышаются цены на бензин, продукты и коммунальные услуги.
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