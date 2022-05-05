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Фейк: В России 9 мая объявят всеобщую мобилизацию мужчин для отправки на Украину

Фейк: В России 9 мая объявят всеобщую мобилизацию мужчин для отправки на Украину

05.05.2022 | 09:50
В России 9 мая объявят всеобщую мобилизацию мужчин для отправки на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на «британских и американских высокопоставленных военных», информирует телеграм-канал войнасфейками.рф. Слухи о всеобщей мобилизации появляются чуть ли не с самого начала специальной военной операции. Мы уже опровергали их в февралемарте и апреле. Новый вброс мало чем отличается от подобных фейков. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который обычно осторожен в формулировках, прямо назвал подобные сообщения «чушью и неправдой». Напомним, что Владимир Путин ранее исключил участие резервистов и солдат срочной службы в специальной военной операции - там задействованы только контрактники. Министр обороны Сергей Шойгу также подтвердил, что российских срочников, призванных этой весной, не будут отправлять в горячие точки. «Поставленные задачи решают только профессиональные военные», - сказал он. Ранее мы разбирали фейк про «ускоренный весенний призыв». Это - очередная волна провокаций, направленных на создание паники. Все звонки совершаются с американских номеров, начинающихся с +1 и не имеют никакого отношения ни к России, ни к военкоматам.
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