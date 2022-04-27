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Фейк: в Приднестровье пройдет референдум о возможной интеграции в Евросоюз

Фейк: в Приднестровье пройдет референдум о возможной интеграции в Евросоюз

27.04.2022 | 18:21
В Приднестровье пройдет референдум о возможной интеграции в Евросоюз. Такое распоряжение, якобы, от правительства ПМР распространяют в сети, сообщает сайт войнасфейками.рф. Власти Приднестровья опровергли эту информацию. Пресс-служба правительства республики сообщила, что распространяемый скриншот является фейком. Этот документ правительством не издавался, и информация, представленная в нем, носит недостоверный характер, написано в пресс-релизе. В последние дни Молдова и непризнанная Приднестровская Молдавская республика оказались в фокусе внимания многих СМИ и телеграм-каналов, а также героями новых фейков. Мы уже разоблачали недостоверную информацию о, якобы, закрытом небе над Молдавией после взрывов в Приднестровье. О том, какую позицию занимают эти территории в украинском конфликте и что здесь можно ожидать в будущем, можно прочитать здесь.
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