home
Главная
>
Новости
>
Фейк: в Приднестровье готовят аэродромы для российских самолетов

Фейк: в Приднестровье готовят аэродромы для российских самолетов

07.04.2022 | 15:44

В Приднестровье готовят аэродромы для российских самолетов - сообщает Генштаб ВСУ, информирует сайт войнасфейками.рф. В министерстве иностранных дел самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики категорически опровергают наличие агрессивных намерений в отношении Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства. Напомним, ранее Генштаб Украины уже распространял заявления, согласно которым российские войска будут использовать Приднестровье в качестве плацдарма для наступления. Эта информация тогда была опровергнута Президентом Молдавии Майей Сайду.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных