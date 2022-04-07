Фейк: в Приднестровье готовят аэродромы для российских самолетов

В Приднестровье готовят аэродромы для российских самолетов - сообщает
Генштаб ВСУ, информирует сайт войнасфейками.рф
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В министерстве иностранных дел самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики категорически опровергают
наличие агрессивных намерений в отношении Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте
министерства.
Напомним, ранее Генштаб Украины уже распространял заявления, согласно которым российские войска будут использовать Приднестровье в качестве плацдарма для наступления. Эта информация тогда была опровергнута
Президентом Молдавии Майей Сайду.