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Фейк: в Нововоронцовке (Херсонская область) уничтожили военную технику ВС РФ

Фейк: в Нововоронцовке (Херсонская область) уничтожили военную технику ВС РФ

01.04.2022 | 17:18

В Нововоронцовке (Херсонская область) уничтожили военную технику ВС РФ, сообщает сайт войнасфейками.рф.

На представленных фотографиях техника ВСУ. К фотографии танка (с другого ракурса), которую уже разоблачили ранее добавили еще две других. В том, что это тот же танк, сомневаться не приходится, одинаковое расположение букв Z и пулевое отверстие. Это танк Т-64БВ, который не используется в России и состоит на вооружении только у Украинских военных. На фотографии другого танка ещё больше букв Z. На всех фотографиях - камуфляжная пиксельная раскраска техники. Такой камуфляж используют только ВСУ.
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