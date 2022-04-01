Фейк: в Нововоронцовке (Херсонская область) уничтожили военную технику ВС РФ

В Нововоронцовке (Херсонская область) уничтожили военную технику ВС РФ, сообщает сайт войнасфейками.рф .

На представленных фотографиях техника ВСУ. К фотографии танка (с другого ракурса), которую уже разоблачилидобавили еще две других. В том, что это тот же танк, сомневаться не приходится, одинаковое расположение букв Z и пулевое отверстие. Это танк Т-64БВ, который не используется в России и состоит на вооружении только у Украинских военных. На фотографии другого танка ещё больше букв Z. На всех фотографиях - камуфляжнаяраскраска техники. Такой камуфляж используют только ВСУ.