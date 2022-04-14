Фейк: В Мариуполе подразделения 36-ой бригады морской пехоты ВСУ соединились с нацбатом «Азов»

В Мариуполе подразделения 36-ой бригады морской пехоты ВСУ соединились с нацбатом «Азов», укрепив оборону города от российских войск. Об этом в видеообращении заявляют
командир полка «Азов» Денис Прокопенко и командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
По всей видимости, объединились только два командира и явно не в Мариуполе.
Видео снято в безопасном месте: на Прокопенко надет бронежилет, но в нем отсутствует бронеплита, это заметно по характерному замятию ткани. На часах Прокопенко и Волыны 19:15, а запись была опубликована в канале «Азова» в 20:08. Под обстрелом и во время жестоких боев (а в Мариуполе сейчас именно такие
) - это слишком небольшое время для съемок, монтажа и публикации видео.
К тому же, и у лидера «Азовцев», и у, якобы, командира морпехов идеально чистая одежда и очень ухоженная растительность на лице - и усы, и борода не могут быть в таком состоянии после месяца упорных боев. Даже президент Украины Владимир Зеленский не может похвастаться такой же ухоженной щетиной, хотя глава государства явно не воюет на передовой.
Помещение, в котором проводится съемка, явно не напоминает ни заводской цех, ни заводоуправление - на белых стенах ни копоти, ни пыли. Сравните с реальными подвалами «Азовстали», они явно выглядят
не так, как в ролике.
Запись проводится в студии - обоих командиров освещают минимум две лампы - это заметно по теням от их лиц.
Также аналогичный антураж можно заметить
, когда Прокопенко давал интервью Гордону 2 недели назад. На заднем фоне стена очень похожая и явно не относится к подвалу «Азовстали». Учитывая, что интервью составляет 24 минуты (это не учитывая то, что было вырезано на монтаже), это лишь добавляет сомнения, что съемка происходила в условиях боевых действий.
Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива утверждает
, что Денис Прокопенко сбежал из Мариуполя в Киев на последнем уцелевшем вертолете.
Если верить Википедии
, командиром 36 бригады морпехов ВСУ является полковник Андрей Гнатов. Комбриг - это полковничья должность. В видео в качестве командира представляют некого «майора Волыну», который первый раз фигурировал в репортаже СNN от 7 апреля
и говорил, что «ситуация очень тяжелая». Доверять CNN тоже стоит с большой осторожностью, их фейк о том, что Россия атаковала гиперзвуковой ракетой «Кинжал» город Краматорск мы разбирали здесь
.
Мы нашли
его страницу во «Вконтакте», последняя запись датируется 29 марта 2018 года. Учитывая, что в репортаже «Волына» рассказывает, что служит с 2014 года, странно, что никакой информации о воинской службе на странице нет.
В любом случае, это видео никак не опровергает другие кадры со сдачей в плен более 1000 украинских морпехов. Напомним, что вчера был произведен допрос заместителя командира 36 отдельной бригады морской пехоты по морально-психологическому обеспечению подполковника
Ростислава Ломтева, который подтвердил сдачу в плен военнослужащих бригады.
ВСУ и «Азов» просто пытаются подстегнуть
боевой дух оставшихся солдат, которые тоже намереваются поднять белый флаг и сохранить свои жизни.