Фейк: в Мариуполе 9 мая готовятся провести военный парад

В Мариуполе 9 мая готовятся провести военный парад. Для этого горожан переоденут в форму солдат ВСУ для «парада пленных». Об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Никаких парадов на 9 мая на территории Донецкой народной республики не планируется. Об этом заявил
глава республики Денис Пушилин. Решение не проводить торжественные мероприятия он объяснил соображениями безопасности. «Парад Победы состоится только после полного освобождения ДНР от националистов», - добавил Пушилин.
9 мая сегодня становится поводом для очередных спекуляций со стороны украинских и западных СМИ. Например, недавно они активно заявляли, что в России объявят мобилизацию - эту информацию мы опровергли
.
Что касается Андрющенко, то его неоднократно ловили на распространении фейков. Например, он писал
, что российские военные увозят тела мирных жителей Мариуполя на гуманитарных грузовиках. Грузовиками оказались машины МЧС, задействованные в разборе завалов. Фейком оказалось и сообщение
о белых повязках, которые бойцы ВС РФ якобы заставляют надевать мариупольцев для приманки снайперов.