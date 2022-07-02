Фейк: В Магаданской области 40 тысяч золотодобытчиков рискуют лишиться работы

В Магаданской области 40 тысяч золотодобытчиков рискуют лишиться работы из-за отказа стран-членов «Большой семерки» от покупки российского золота. Об этом сообщают российские СМИ, информирует телеграм-канал войнасфейками.рф. Эмбарго G7 не слишком повлияет на золотодобывающую отрасль России. Эксперты отмечают: уже сейчас продажи все больше ориентируются на Восток - главными мировыми потребителям драгметалла являются Индия и Китай. Поэтому спрос на российское сырье в перспективе не упадет. Магаданским золотодобытчикам тоже ничего не грозит. Как сообщили в министерстве природных ресурсов региона, сообщения о массовых увольнениях - фейк, созданный на волне новостной повестки. Что касается письма, составленного золотопромышленниками вице-премьеру Юрию Трутневу, то таким образом, как отмечает министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов, региональные предприятия выступают с инициативой на федеральный уровень. Они хотят добиться более активной продажи драгметалла в золотой фонд России для его пополнения.