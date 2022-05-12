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Фейк: в ЛНР объявили мобилизацию женщин и несовершеннолетних мужчин

Фейк: в ЛНР объявили мобилизацию женщин и несовершеннолетних мужчин

12.05.2022 | 19:26
В ЛНР объявили мобилизацию женщин и несовершеннолетних мужчин. Об этом пишут украинские телеграм-каналы, сообщает сайт войнасфейками.рф. Документ - очередная подделка украинского ЦИПсО. На сайтах правительства и МВД республики нет ни новостей, ни текстов приказов, хотя они, очевидно, должны быть опубликованы. Документ подписан врио министра внутренних дел ЛНР Романом Ведмеденко. Однако, министром внутренних дел республики является не он, а Игорь Корнет. Украинская пропаганда еще в апреле заявляла, что Корнет арестован ФСБ России, но это тоже неправда, например, накануне Дня Победы, он проводил встречу с замом министра внутренних дел России Александром Горовым. В новом фейковом документе, дезинформаторы повторяют свой старый фейк. Мобилизация - одна из ключевых тем украинской пропаганды. Ранее мы уже опровергали фейки про объявление всеобщей мобилизации в России в День Победы и про «отсрочку» для сотрудников Минкульта от мобилизации.
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