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Фейк: в аэропорту «Внуково» используют запрещенную «химию»

Фейк: в аэропорту «Внуково» используют запрещенную «химию»

06.04.2022 | 15:16
В аэропорту «Внуково» используют запрещенную «химию» вместо антиобледенителей с связи с нехваткой импортных реагентов. Об этом пишут в телеграм-каналах, сообщает сайт войнасфейками.рф. Во «Внуково» опровергли эту информацию. «Аэропорт «Внуково не использует реагенты, запрещенные государственной экологической экспертизой Росприроднадзора. Все химреагенты аэродромных покрытий сертифицированы. Вопрос о расширении перечня химических веществ и жидкостей для провидения противообледенительной обработки воздушных судов аэропортом «Внуково» не поднимался», - сообщает пресс-служба аэропорта. По их словам, во «Внуково» всегда поддерживается необходимый запас средств для обработки покрытий. Заключены договоры на поставку с несколькими поставщиками. Используются только те, что рекомендованы к применению на аэродромах.
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