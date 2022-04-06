Фейк: в аэропорту «Внуково» используют запрещенную «химию»

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В аэропорту «Внуково» используют запрещенную «химию» вместо антиобледенителей с связи с нехваткой импортных реагентов. Об этом пишут в телеграм-каналах, сообщает сайтВо «Внуково» опровергли эту информацию. «Аэропорт «Внуково не использует реагенты, запрещенные государственной экологической экспертизой Росприроднадзора. Все химреагенты аэродромных покрытий сертифицированы. Вопрос о расширении перечня химических веществ и жидкостей для провидения противообледенительной обработки воздушных судов аэропортом «Внуково» не поднимался», - сообщает пресс-служба аэропорта. По их словам, во «Внуково» всегда поддерживается необходимый запас средств для обработки покрытий. Заключены договоры на поставку с несколькими поставщиками. Используются только те, что рекомендованы к применению на аэродромах.