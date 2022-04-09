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Фейк: уровень радиации в районе Чернобыльской АЭС превышен в 50 раз

Фейк: уровень радиации в районе Чернобыльской АЭС превышен в 50 раз

09.04.2022 | 17:16
Уровень радиации в районе Чернобыльской АЭС, где раньше стояли российские войска, превышен в 50 раз. Такие сообщения появляются в украинских и зарубежных СМИ, сообщает сайт войнасфейками.рф. Мы уже опровергали этот фейк. Напомним, что так называемый «Рыжий лес» в районе ЧАЭС - весьма условное название. Лесной массив в процессе ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС срубили и захоронили. Деревья, которые находятся на этом месте, посадили уже после окончания работ по ликвидации. О сильно завышенном уровне радиации ничего не знают и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). У них нет данных, что российские солдаты и офицеры получили высокие дозы радиации, находясь в Чернобыльской зоне отчуждения. На русскоязычном портале тоже нет никакой информации.
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