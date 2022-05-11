Фейк: «Уралвагонзавод» и Челябинский тракторный завод остановили работу

«Уралвагонзавод» и Челябинский тракторный завод остановили работу из-за нехватки иностранных комплектующих. Об этом сообщил
на брифинге в Белом доме представитель администрации США, информирует сайт войнасфейками.рф
.
В пресс-службе «Уралвагонзавода» опровергли
эту информацию и заявили, что завод стабильно выпускает продукцию как военного, так и гражданского назначения.
Санкции со стороны США и ЕС в принципе не могут
существенно повлиять на работоспособность предприятия. Дело в том, что с 2014 года на нем была запущена программа по замене всех импортных комплектующих отечественными аналогами. В целом автономность предприятия составляет 95%, а по некоторым позициям доходит до 100%.
Это не первый фейк о том, что у российского производителя танков возникли проблемы. В конце марта мы уже разоблачали
точно такой же ничем не подтвержденный слух.