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Фейк: «Уралвагонзавод» и Челябинский тракторный завод остановили работу

Фейк: «Уралвагонзавод» и Челябинский тракторный завод остановили работу

11.05.2022 | 10:01
«Уралвагонзавод» и Челябинский тракторный завод остановили работу из-за нехватки иностранных комплектующих. Об этом сообщил на брифинге в Белом доме представитель администрации США, информирует сайт войнасфейками.рф. В пресс-службе «Уралвагонзавода» опровергли эту информацию и заявили, что завод стабильно выпускает продукцию как военного, так и гражданского назначения. Санкции со стороны США и ЕС в принципе не могут существенно повлиять на работоспособность предприятия. Дело в том, что с 2014 года на нем была запущена программа по замене всех импортных комплектующих отечественными аналогами. В целом автономность предприятия составляет 95%, а по некоторым позициям доходит до 100%. Это не первый фейк о том, что у российского производителя танков возникли проблемы. В конце марта мы уже разоблачали точно такой же ничем не подтвержденный слух.
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