Фейк: украинский политик и блогер Олег Ляшко заявил об уничтожении российского боевого самолета в Мариуполе

Украинский политик и блогер Олег Ляшко заявил об уничтожении российского боевого самолета в Мариуполе. Соответствующую новость он опубликовал в своем аккаунте в Instagram, сообщает сайт войнасфейками.рф. Снимок, который Ляшко представил в качестве доказательства, на самом деле блуждает в сети уже не первый год. Год назад он иллюстрировал сообщение о потерях авиации в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, а три года назад фото сопровождало новость о полете наблюдательного самолета американских ВВС над территорией РФ. По некоторым данным, самому снимку и вовсе 7 лет.