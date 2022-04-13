Фейк: украинских детей насильно увозят в Россию

Украинских детей насильно увозят в Россию. Об этом пишут украинские СМИ и заявляют официальные лица, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Такие слухи ходят с самого начала спецоперации, но ни один из них не подтвердился. Всех жителей Украины эвакуируют в Россию только на добровольных началах.
Вчера представитель международного детского фонда ООН Мануэль Фонтэн заявил
, что у него нет никаких доказательств того, что украинских детей вывозят в Россию насильно. Опровергают такие фейковые новости и в Кремле
, и сами беженцы
.
Принудительная эвакуация - одна из любимых тем
украинской пропаганды. Мы уже разоблачали
заявления о российских фильтрационных лагерях, куда, якобы, отправляют украинцев. Эти слухи не имеют под собой оснований.
Добавим, что именно украинская сторона предлагала
создать концлагеря для пленных россиян.