Украинских детей насильно увозят в Россию. Об этом пишут украинские СМИ и заявляют официальные лица, сообщает сайт. Такие слухи ходят с самого начала спецоперации, но ни один из них не подтвердился. Всех жителей Украины эвакуируют в Россию только на добровольных началах. Вчера представитель международного детского фонда ООН Мануэль Фонтэн, что у него нет никаких доказательств того, что украинских детей вывозят в Россию насильно. Опровергают такие фейковые новости и в, и. Принудительная эвакуация - одна изукраинской пропаганды. Мы ужезаявления о российских фильтрационных лагерях, куда, якобы, отправляют украинцев. Эти слухи не имеют под собой оснований. Добавим, что именно украинская сторонасоздать концлагеря для пленных россиян.