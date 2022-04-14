Фейк: украинских беженцев отправляют на Дальний Восток

Украинских беженцев отправляют на Дальний Восток. В украинских телеграм-каналах распространяется листовка о дальневосточной программе, которую получают граждане Украины, сообщает сайт. Листовка оказалась фейком: ее QR-код ведет на недавно созданный телеграм-канал с тремя участниками, в котором размещена украинская пропаганда. Указано название канала «Едем на Дальний Восток», такого канала не существует. В России действительно работает федеральнаяподдержки переселения на Дальний Восток. Любой гражданин РФ может получить в безвозмездное пользование участок земли, а также переехать с помощью «Программы повышения трудовой мобильности». Претендовать на помощь в переезде в ДФОи российские соотечественники, проживающие за рубежом. Главное условие - русские корни и знание языка. Добавим, что беженцев с Украиныв основном Воронежская, Курская, Белгородская, Брянская, Ростовская области. Власти Дальнего Востока также готовы разместить беженцев иим рабочие места.