Фейк: украинских беженцев отправляют на Дальний Восток

Украинских беженцев отправляют на Дальний Восток. В украинских телеграм-каналах распространяется листовка о дальневосточной программе, которую получают граждане Украины, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Листовка оказалась фейком: ее QR-код ведет на недавно созданный телеграм-канал с тремя участниками, в котором размещена украинская пропаганда. Указано название канала «Едем на Дальний Восток», такого канала не существует.
В России действительно работает федеральная программа
поддержки переселения на Дальний Восток. Любой гражданин РФ может получить в безвозмездное пользование участок земли, а также переехать с помощью «Программы повышения трудовой мобильности».
Претендовать на помощь в переезде в ДФО могут
и российские соотечественники, проживающие за рубежом. Главное условие - русские корни и знание языка. Добавим, что беженцев с Украины принимают
в основном Воронежская, Курская, Белгородская, Брянская, Ростовская области. Власти Дальнего Востока также готовы разместить беженцев и предоставить
им рабочие места.