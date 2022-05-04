Фейк: Украинские телеграм-каналы разместили фотографии, на которых изображены дети в подвале Харькова

На фото бомбоубежище Донецка, в котором целые семьи прячутся от постоянных артобстрелов вооруженных сил Украины, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф
.
Военный корреспондент Ирина Лашкевич
сняла эти кадры в одном из районов Донецка (Петровка). В этом бомбоубежище образовалась целая коммуна из стариков, детей и взрослых. Оригинал статьи об их жизни вы можете прочитать здесь
.
Нельзя забывать и о мемориальном комплексе Аллея ангелов, открытом
в Донецке в память о 149 детях, погибших в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины.
Фото разместили у себя крупные украинские каналы Украина в шоке
, Ukraine news
, Украина Новости
. Они раз за разом вводят в заблуждение свои аудитории и формируют ложное понимание ситуации. Охват на данный момент составляет более 200 тысяч просмотров.
Подобные случаи дезинформации мы уже неоднократно разбирали. Достаточно вспомнить «сошедший с рельс поезд в Брянске»
и «ракетный удар по Харькову»
.