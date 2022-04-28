Фейк: украинские хакеры взломали один из телеграм-каналов российского журналиста Владимира Соловьева

Украинские хакеры взломали один из телеграм-каналов российского журналиста Владимира Соловьева. Такие сообщения распространяются в мессенджерах и соцсетях, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
«Взломанный» телеграм-канал не имеет ничего общего с тем, который ведет сам Соловьев. Достаточно посмотреть на название - soloviev_livee
. Оригинальный канал называется иначе - SolovievLive
. Отличие буквально в одной букве.
В TG Stat канал-двойник появился только 25 апреля, ранние посты набирают всего по 10 просмотров. Можно сделать вывод, что все подписчики - обычные боты.
Украинские пропагандисты решили разыграть хитрую комбинацию. Советник главы МВД Антон Геращенко объявил награду
тем, кто взломает канал Соловьева. «Победа» хакеров не заставила себя долго ждать: сами создали канал, сами и «взломали». Когда нет реальных побед, приходится их выдумывать.