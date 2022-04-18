Фейк: Украина соблюдает Оттавскую конвенцию и не применяет противопехотные мины

Украина соблюдает Оттавскую конвенцию и не применяет противопехотные мины. Заминированные территории - на совести российских войск, сообщает сайт. На освобожденном заводе им. Ильича в Мариуполе нашли целый склад противопехотных, которые при отступлении бросили украинские войска. Этот факт опровергаето следовании Оттавской конвенции, согласно которой государство отказывается от производства, накопления и применения противопехотных мин. При этом Украина неоднократно обвиняла в минировании именно Россию, ссылаясь на то, что РФ к этой конвенции не присоединилась. Но мины - оружие сдерживающее и оборонительное, а российские войска ведут наступательные действия в Мариуполе, где использование мин российской стороной просто нерационально. Напомним, Украина не впервые нарушает международные соглашения в сфере военных действий. Например, она регулярно не выполняет нормы Женевской, бесчеловечно обращаясь с военнопленными.