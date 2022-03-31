Фейк: Украина не планировала вернуть Крым в свой состав военным путем

Украина не планировала вернуть Крым в свой состав военным путем, сообщает сайт войнасфейками.рф. В сеть попал слитый XakerNet Team архив, из которого следует, что украинские дипломаты ранее просили Великобританию разместить в Черном море свой флот и создать военную сеть из Украины, Британии, Турции и Румынии. Планы в документе не скрываются: «противостоять силам, размещенным в Крыму, и предпринять «деоккупацию» полуострова». С момента перехода Крыма в состав России Украина выдерживала определенную риторику, называя полуостров «оккупированным» и не скрывая своих планов по изменению его статуса. В октябре 2021 года депутаты украинской партии «Слуга народа» анонсировали цели к 2030 году: согласно им, к этому времени «Украина должна вернуть Крым и Донбасс». После очередного этапа переговоров глава делегации РФ Мединский сообщил, что Киев «отказался от планов вернуть Крым и Донбасс военным путем». Стилистика предложений Киева предполагает, что ранее такие планы все же были, несмотря на заявлении о мирной смене статуса Крыма.