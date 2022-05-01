Фейк: у России заканчиваются запасы высокоточного оружия

У России заканчиваются запасы высокоточного оружия. Об этом говорится в публикации Financial Times, новость активно подхватили украинские телеграм-каналы, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Об истощении ракетного арсенала России не может идти и речи. Причем, это подтверждают даже в Пентагоне. Там подтвердили
, что подразделения ВС РФ осуществляют около трёх десятков ракетных пусков по объектам на территории Украины за сутки. И запасов ракетно-артиллерийского вооружения, судя по всему, достаточно.
Вице-премьер России Юрий Борисов также заявил
, что предприятия оборонно-промышленного комплекса обеспечивают потребности Вооруженных сил в высокоточном оружии. В этом легко убедиться, если ознакомиться с ежедневными сводками Минобороны. Добавим, что РФ недавно испытала
самую мощную ядерную ракету «Сармат», ее примут на вооружение уже до конца года.