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Фейк: у России заканчиваются запасы высокоточного оружия

Фейк: у России заканчиваются запасы высокоточного оружия

01.05.2022 | 15:59
У России заканчиваются запасы высокоточного оружия. Об этом говорится в публикации Financial Times, новость активно подхватили украинские телеграм-каналы, сообщает сайт войнасфейками.рф. Об истощении ракетного арсенала России не может идти и речи. Причем, это подтверждают даже в Пентагоне. Там подтвердили, что подразделения ВС РФ осуществляют около трёх десятков ракетных пусков по объектам на территории Украины за сутки. И запасов ракетно-артиллерийского вооружения, судя по всему, достаточно. Вице-премьер России Юрий Борисов также заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса обеспечивают потребности Вооруженных сил в высокоточном оружии. В этом легко убедиться, если ознакомиться с ежедневными сводками Минобороны. Добавим, что РФ недавно испытала самую мощную ядерную ракету «Сармат», ее примут на вооружение уже до конца года.
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