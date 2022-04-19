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Фейк: тысячи гражданских с детьми находятся в убежищах завода «Азовсталь»

Фейк: тысячи гражданских с детьми находятся в убежищах завода «Азовсталь»

19.04.2022 | 15:00
Тысячи гражданских с детьми находятся в убежищах завода «Азовсталь». Чтобы спасти их жизни требуется международный гуманитарный коридор. Об этом говорит командир националистического полка «Азов» Денис Прокопенко, сообщает сайт войнасфейками.рф. По всей видимости, два видео сняты в разных местах. Нет никаких объяснений тому, что Прокопенко не снялся на фоне большого количества гражданских. В этом случае, видео было бы намного достовернее. Тем не менее, публикуются два разных ролика. Женщины и дети рассказывают достаточно много деталей, но не упоминают о том, что находятся на «Азовстали». Видео могло быть снято в любом бомбоубежище Мариуполя. Текст видеозаписи Прокопенко дублируется в следующем сообщении на английском языке. В тексте упоминаются уже разоблаченные нами фейки про роддом и Драмтеатр в Мариуполе. По всей видимости, главной аудиторией должны стать зарубежные медиа и их читатели, и зрители. Сам бункер и количество людей в нем явно не соответствует тем масштабам, о которых говорит Прокопенко: в нем около 100 человек, явно не тысяча. Такое бомбоубежище вполне может быть под жилым домом, но явно не под огромным заводом. В бомбоубежище, где находятся мирные жители довольно шумно. На видео с Прокопенко вокруг полная тишина, значит он стоит в пустом убежище или подвале. В предыдущих видео полка «Азов» видно, что убежище на «Азовстали» другое: у него синий цвет стен, а не зеленый, да и система вентиляции в одном убежище серого цвета, а в другом - белого. Примечательно и то, что в бомбоубежище, в котором прячутся дети, видно солнечный, а не искусственный свет. На 1:00 девушке подсказывают, что надо говорить. Она утверждает, что была в другом бункере, но его разбомбили второго марта. Потом она говорит, что «пришла сюда 25 марта», а голос за кадром поправляет ее «февраля», после чего девушка исправляется. Наконец, тот самый гуманитарный коридор, о котором просят жители, открывался неоднократно. В том числе и с территории «Азовстали». Для гражданских лиц коридоры открываются ежедневно. О том, что на заводе нет мирного населения, рассказывали захваченные националисты. Ранее данные о гражданских заложниках на территории завода опровергал глава ДНР Денис Пушилин. Зеленский в своем недавнем интервью украинским медиа не упоминал о мирных жителях на «Азовстали» - только об украинских военных. По всей видимости, видео с гражданскими людьми записывалось отдельно, но раньше нигде не публиковалось. Сейчас националисты из «Азова» планируют устроить очередную провокацию, обвинив российских военных в уничтожении мирных жителей.
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