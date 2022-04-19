Фейк: тысячи гражданских с детьми находятся в убежищах завода «Азовсталь»

Тысячи гражданских с детьми находятся в убежищах завода «Азовсталь». Чтобы спасти их жизни требуется международный гуманитарный коридор. Об этом говорит
командир националистического полка «Азов» Денис Прокопенко, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
По всей видимости, два видео сняты в разных местах. Нет никаких объяснений тому, что Прокопенко не снялся на фоне большого количества гражданских. В этом случае, видео было бы намного достовернее. Тем не менее, публикуются два разных ролика.
Женщины и дети рассказывают достаточно много деталей, но не упоминают о том, что находятся на «Азовстали». Видео могло быть снято в любом бомбоубежище Мариуполя.
Текст видеозаписи Прокопенко дублируется в следующем сообщении
на английском языке. В тексте упоминаются уже разоблаченные нами фейки про роддом
и Драмтеатр
в Мариуполе. По всей видимости, главной аудиторией должны стать зарубежные медиа и их читатели, и зрители.
Сам бункер и количество людей в нем явно не соответствует тем масштабам, о которых говорит Прокопенко: в нем около 100 человек, явно не тысяча. Такое бомбоубежище вполне может быть под жилым домом, но явно не под огромным заводом.
В бомбоубежище, где находятся мирные жители довольно шумно. На видео с Прокопенко вокруг полная тишина, значит он стоит в пустом убежище или подвале.
В предыдущих видео
полка «Азов» видно, что убежище на «Азовстали» другое: у него синий цвет стен, а не зеленый, да и система вентиляции в одном убежище серого цвета, а в другом - белого.
Примечательно и то, что в бомбоубежище, в котором прячутся дети, видно солнечный, а не искусственный свет.
На 1:00 девушке подсказывают, что надо говорить. Она утверждает, что была в другом бункере, но его разбомбили второго марта. Потом она говорит, что «пришла сюда 25 марта», а голос за кадром поправляет ее «февраля», после чего девушка исправляется.
Наконец, тот самый гуманитарный коридор, о котором просят жители, открывался неоднократно. В том числе
и с территории «Азовстали». Для гражданских лиц коридоры открываются
ежедневно.
О том, что на заводе нет мирного населения, рассказывали
захваченные националисты. Ранее данные о гражданских заложниках на территории завода опровергал
глава ДНР Денис Пушилин. Зеленский в своем недавнем интервью украинским медиа не упоминал
о мирных жителях на «Азовстали» - только об украинских военных.
По всей видимости, видео с гражданскими людьми записывалось отдельно, но раньше нигде не публиковалось. Сейчас националисты из «Азова» планируют устроить очередную провокацию, обвинив российских военных в уничтожении мирных жителей.