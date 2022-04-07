Фейк: торговые сети в РФ сохраняют ограничения на продажу товаров в одни руки

Торговые сети в РФ сохраняют
ограничения на продажу товаров в одни руки. В список дефицита попали 20 категорий продуктов, среди которых сахар, мука, гречка, подсолнечное масло и другие, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Сегодня крупнейшие торговые сети «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток» отменили
практически все ограничения. Днем ранее о снятии ограничений заявили
представители еще одного ритейлера - «Ленты».
Представители торговых сетей заявляют
, что ажиотажный спрос, который был отмечен в первой половине марта, подошел к концу. А товарных запасов и текущих поставок достаточно, чтобы сохранять ассортимент продукции на полках магазинов.