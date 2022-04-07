Фейк: торговые сети в РФ сохраняют ограничения на продажу товаров в одни руки

Торговые сети в РФограничения на продажу товаров в одни руки. В список дефицита попали 20 категорий продуктов, среди которых сахар, мука, гречка, подсолнечное масло и другие, сообщает сайт. Сегодня крупнейшие торговые сети «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток»практически все ограничения. Днем ранее о снятии ограниченийпредставители еще одного ритейлера - «Ленты». Представители торговых сетей, что ажиотажный спрос, который был отмечен в первой половине марта, подошел к концу. А товарных запасов и текущих поставок достаточно, чтобы сохранять ассортимент продукции на полках магазинов.