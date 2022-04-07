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Фейк: торговые сети в РФ сохраняют ограничения на продажу товаров в одни руки

Фейк: торговые сети в РФ сохраняют ограничения на продажу товаров в одни руки

07.04.2022 | 16:18

  Торговые сети в РФ сохраняют ограничения на продажу товаров в одни руки. В список дефицита попали 20 категорий продуктов, среди которых сахар, мука, гречка, подсолнечное масло и другие, сообщает сайт войнасфейками.рф. Сегодня крупнейшие торговые сети «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток» отменили практически все ограничения. Днем ранее о снятии ограничений заявили представители еще одного ритейлера - «Ленты». Представители торговых сетей заявляют, что ажиотажный спрос, который был отмечен в первой половине марта, подошел к концу. А товарных запасов и текущих поставок достаточно, чтобы сохранять ассортимент продукции на полках магазинов.
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