Фейк: стала известна дата блокировки YouTube в России

Стала известна дата блокировки YouTube в России - Минобрнауки РФ разослало
российским вузам письма с просьбой перенести их контент на отечественные видеохостинги до 4 апреля, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Минобрнауки РФ предложило российским вузам перенести или продублировать контент на видеохостинги VK.Video и Rutube. Как уточнили
в ведомстве, сообщения носят лишь рекомендательный характер. Организации высшего образования могут действовать на свое усмотрение. Решение о блокировке сервиса в России может принять только Роскомнадзор.
РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор сообщают
, что ведомство не будет иметь оснований для введения новых мер против YouTube, если хостинг удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских каналов.