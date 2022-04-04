Фейк: стала известна дата блокировки YouTube в России

Стала известна дата блокировки YouTube в России - Минобрнауки РФроссийским вузам письма с просьбой перенести их контент на отечественные видеохостинги до 4 апреля, сообщает сайт. Минобрнауки РФ предложило российским вузам перенести или продублировать контент на видеохостинги VK.Video и Rutube. Какв ведомстве, сообщения носят лишь рекомендательный характер. Организации высшего образования могут действовать на свое усмотрение. Решение о блокировке сервиса в России может принять только Роскомнадзор. РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор, что ведомство не будет иметь оснований для введения новых мер против YouTube, если хостинг удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских каналов.